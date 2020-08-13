McAfee Total Protection представляет собой удостоенную наград антивирусную программу для защиты от вирусов, онлайн-угроз и программ-вымогателей с помощью облачной защиты как в Интернете, так и не в сети. Помимо защиты компьютеров Windows, McAfee Total Protection обеспечивает защиту устройств Mac и мобильных устройств iOS/Android. Вы всегда сможете с уверенностью пользоваться ими как дома, так и в дороге, не беспокоясь о безопасности.

Веб-защита McAfee® WebAdvisor позволяет вам избежать атак еще до их возникновения благодаря предупреждениям об опасных веб-сайтах и файлах, что позволяет вам спокойно просматривать веб-страницы, совершать покупки или выполнять банковские операции.

Функции оптимизации работы компьютера помогают ему быстрее работать, обеспечивая в то же время надежную защиту. Web Boost экономит заряд батареи и снижает пропускную способность, автоматически останавливая воспроизведение видео . Благодаря App Boost, приложения, с которыми вы активно работаете, автоматически будут оптимизированы, и вы сможете сделать работу быстрее.



Доступное с решением McAfee Total Protection для 10 устройств, McAfee® Safe Family обеспечивает надежный родительский контроль на компьютерах Windows и устройствах Android/iOS, используемых вашими детьми. Обладая множеством полезных функций, Safe Family помогает отслеживать действия ваших детей в Интернете, приучить их к полезным привычкам, а также контролировать использование приложений и время, проведенное в Интернете. Вы даже можете отслеживать их местоположение, когда они гуляют.



Так как значительная часть вашей цифровой жизни сосредоточена в файлах на вашем компьютере, вы можете использовать такие продукты McAfee®, как Быстрая очистка™, Блокировка файлов и Шредер™ для управления своей конфиденциальностью. Быстрая очистка McAfee позволяет удалить временные файлы и файлы cookie, чтобы освободить место и снизить риск утечки данных. Блокировка файлов позволяет создавать защищенные паролем зашифрованные диски на вашем ПК, которые отображаются только тогда, когда вы разблокируете их, что идеально подходит для хранения конфиденциальных файлов, таких как налоговые декларации и финансовые документы. И наконец, если вы хотите избавиться от конфиденциальных файлов, Шредер McAfee надежно удаляет файлы, чтобы потенциальные воры не могли восстановить их.



Наши пароли – это ключи к цифровому королевству. Наш диспетчер паролей позволяет хранить, автоматически заполнять или даже создавать уникальные сложные пароли. Для дополнительного удобства вы можете получить доступ к общим паролям на вашем ПК и мобильных устройствах с помощью одной учетной записи.



Многие уязвимости вашего ПК вызваны устаревшими приложениями. С помощью сканера уязвимостей вы можете обновлять Windows и свои приложения в одном месте, оптимизируя обновления Windows и приложений с помощью единого инструмента, который выполняет проверку и устанавливает критические обновления.



Навсегда избавьтесь от забивающей папку входящих сообщений нежелательной почты, используя наш встроенный фильтр нежелательной почты для Microsoft® Outlook, который удаляет ее еще до того, как она доберется до вашего ящика.

С автоматическим продлением вы получаете обязательство по защите от вирусов McAfee, которое включает нашу гарантию: мы удалим вирусы или вернем вам деньги.* Дополнительная информация доступна здесь .



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