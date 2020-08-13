McAfee® Total Protection

Включает: антивирус, безопасный просмотр веб-страниц и менеджер паролей с помощью VPN.**

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* Цена указана для первого года использования. См. сведения о предложении ниже.

Windows® | macOS® | Android™ | iOS®

Это не просто антивирусное программное обеспечение – это возможность больше не беспокоиться

 

Защитите себя и всю вашу семью от новейших программ-вымогателей, шпионских и вредоносных программ, обеспечивая безопасность вашей конфиденциальности и личных данных.

Комплексная защита в сети

McAfee Total Protection – это не просто удостоенная наград антивирусная программа, но и решение, обеспечивающее комплексную защиту ваших устройств, конфиденциальной информации и личных данных.

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Комплексная защита в сети

McAfee Total Protection – это не просто удостоенная наград антивирусная программа, но и решение, обеспечивающее комплексную защиту ваших устройств, конфиденциальной информации и личных данных. Идеальное решение для семьи, McAfee Total Protection обеспечивает защиту устройств Windows, Mac, а также мобильных устройств от вирусов, фильтрацию нежелательной почты, надежное шифрование конфиденциальных файлов и многое другое. Подключите пять или десять устройств и защитите важную информацию от хакеров и киберпреступников.

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Отмеченная наградами антивирусная программа

Защита от вирусов и угроз с помощью решений для обеспечения безопасности как в Интернете, так и не в сети.

Универсальная защита конфиденциальности

Будьте сильнее злоумышленников и защитите или уничтожьте конфиденциальные файлы, удалите файлы cookie и т. д.

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Универсальная защита конфиденциальности

Будьте сильнее злоумышленников и защитите или уничтожьте конфиденциальные файлы, удалите файлы cookie и т. д. Из-за того, что большинство личных данных находится в различных типах файлов, многие из которых практически невидимы, мы поможем вам стереть цифровые следы, которые могут быть использованы, чтобы скомпромитировать ваши личные данные или конфиденциальную информацию.

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Отмеченная наградами антивирусная программа

Защита от вирусов и угроз с помощью решений для обеспечения безопасности как в Интернете, так и не в сети.

Надежная сеть Wi-Fi в дороге

Защитите ваши данные от посторонних глаз при использовании общедоступных сетей Wi-Fi.

 

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Надежная сеть Wi-Fi в дороге

Защитите ваши данные от посторонних глаз при использовании общедоступных сетей Wi-Fi. McAfee Total Protection включает защищенную сеть VPN, если вы зарегистрированы для автоматического продления,** при котором используется шифрование банковского уровня для защиты вашего местоположения, банковских учетных данных и данных кредитной карты. Вы даже можете получить доступ к содержимому и приложениям с региональными ограничениями в дороге.

 

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Узнайте, какой план подойдет именно вам:

Отдельный

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1 устройство / Подписка на 1 год
*Цена за первый год использования. См. информацию о предложении.

Отмеченная наградами антивирусная программа

Защитите ваш компьютер и личную информацию от хакеров и злоумышленников

Защищенная сеть VPN**

Это решение доступно, если вы зарегистрированы для автоматического продления. Защитите вашу личную информацию с помощью шифрования банковского уровня

Оптимизация быстродействия

Блокировка автоматического воспроизведения видео на веб-сайтах и минимизация использования пропускной способности

Защита домашней сети

Защитите ваш брандмауэр и не дайте хакерам возможность получить доступ к вашей домашней сети

Специалисты по обеспечению безопасности и онлайн поддержка

Получите помощь у наших квалифицированных специалистов техподдержки

Диспетчер паролей

Безопасное хранение и управление всеми паролями в одном месте

Безопасный просмотр веб-страниц

Просматривайте веб-страницы, зная, что опасные сайты будут заблокированы

McAfee® Shredder™

Полностью удаляйте конфиденциальные файлы, чтобы не оставалось никаких следов

Зашифрованное хранилище

Защитите конфиденциальные файлы, храня их на ПК с технологией 128-битного шифрования

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1 устройство / На 1 год

Купить

Несколько устройств

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Купить
5 устройств / Подписка на 1 год
*Цена за первый год использования. См. информацию о предложении.

Отмеченная наградами антивирусная программа

Защитите ваш компьютер и личную информацию от хакеров и злоумышленников

Защищенная сеть VPN**

Это решение доступно, если вы зарегистрированы для автоматического продления. Защитите вашу личную информацию с помощью шифрования банковского уровня

Оптимизация быстродействия

Блокировка автоматического воспроизведения видео на веб-сайтах и минимизация использования пропускной способности

Защита домашней сети

Защитите ваш брандмауэр и не дайте хакерам возможность получить доступ к вашей домашней сети

Специалисты по обеспечению безопасности и онлайн поддержка

Получите помощь у наших квалифицированных специалистов техподдержки

Совместимость с несколькими устройствами

Защитите все ваши совместимые устройства Windows, Mac OS, iOS и Android

Диспетчер паролей

Безопасное хранение и управление всеми паролями в одном месте

Безопасный просмотр веб-страниц

Просматривайте веб-страницы, зная, что опасные сайты будут заблокированы

McAfee® Shredder™

Полностью удаляйте конфиденциальные файлы, чтобы не оставалось никаких следов

Зашифрованное хранилище

Защитите конфиденциальные файлы, храня их на ПК с технологией 128-битного шифрования

{{retailPrice('o2')}} {{finalPrice('o2')}}*
5 устройств / На 1 год

Купить
Лучшее предложение

Family

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{{finalPrice('o3')}}*

Купить
До 10 устройств / Подписка на 1 год
*Цена за первый год использования. См. информацию о предложении.

Отмеченная наградами антивирусная программа

Защитите ваш компьютер и личную информацию от хакеров и злоумышленников

Защищенная сеть VPN**

Это решение доступно, если вы зарегистрированы для автоматического продления. Защитите вашу личную информацию с помощью шифрования банковского уровня

Оптимизация быстродействия

Блокировка автоматического воспроизведения видео на веб-сайтах и минимизация использования пропускной способности

Защита домашней сети

Защитите ваш брандмауэр и не дайте хакерам возможность получить доступ к вашей домашней сети

Специалисты по обеспечению безопасности и онлайн поддержка

Получите помощь у наших квалифицированных специалистов техподдержки

Совместимость с несколькими устройствами

Защитите все ваши совместимые устройства Windows, Mac OS, iOS и Android

Диспетчер паролей

Безопасное хранение и управление всеми паролями в одном месте

Безопасный просмотр веб-страниц

Просматривайте веб-страницы, зная, что опасные сайты будут заблокированы

McAfee® Shredder™

Полностью удаляйте конфиденциальные файлы, чтобы не оставалось никаких следов

Зашифрованное хранилище

Защитите конфиденциальные файлы, храня их на ПК с технологией 128-битного шифрования

Safe Family

Защитите всю вашу семью с помощью единой подписки. Будьте уверены, что ваши дети находятся под защитой в Интернете

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10 устройств / На 1 год

Купить

*Цена за первый год использования. См. сведения о предложении ниже.

Отмеченная наградами система защиты в Интернете

Более 500 миллионов защищенных устройств.

Больше, чем просто антивирус

 

Среди решений McAfee для обеспечения безопасности особое место занимает McAfee Total Protection – решение, сочетающее в себе инструменты и функции антивирусной программы и средств защиты конфиденциальных и личных данных. Защитите себя от новейших вирусов, вредоносных и шпионских программ, а также программ-вымогателей, обеспечив безопасность вашей личной и конфиденциальной информации.

Защита нескольких устройств для всей семьи

 

Наличие большого количества компьютеров Windows, Mac, планшетов и смартфонов, которые мы используем в повседневной жизни, делает трудным отслеживание их работы, не говоря уже о защите. С единой подпиской McAfee Total Protection вы можете легко защитить пять или десять устройств, не замедляя при этом их работу

Часто задаваемые вопросы

Что входит в McAfee Total Protection?

 McAfee Total Protection представляет собой  удостоенную наград антивирусную программу для защиты от вирусов, онлайн-угроз и программ-вымогателей с помощью облачной защиты как в Интернете, так и не в сети. Помимо защиты компьютеров Windows, McAfee Total Protection обеспечивает защиту устройств     Mac и мобильных устройств iOS/Android. Вы всегда сможете с уверенностью пользоваться ими как дома, так и в дороге, не беспокоясь о безопасности. 

Веб-защита McAfee® WebAdvisor позволяет вам избежать атак еще до их возникновения благодаря предупреждениям об опасных веб-сайтах и файлах, что позволяет вам спокойно просматривать веб-страницы, совершать покупки или выполнять банковские операции. 

Функции оптимизации работы компьютера помогают ему быстрее работать, обеспечивая в то же время надежную защиту. Web Boost экономит заряд батареи и снижает пропускную способность, автоматически останавливая воспроизведение видео . Благодаря App Boost, приложения, с которыми вы активно работаете, автоматически будут оптимизированы, и вы сможете сделать работу быстрее. 

Доступное с решением McAfee Total Protection для 10 устройств, McAfee® Safe Family обеспечивает надежный родительский контроль на компьютерах Windows и устройствах Android/iOS, используемых вашими детьми. Обладая множеством полезных функций, Safe Family помогает отслеживать действия ваших детей в Интернете, приучить их к полезным привычкам, а также контролировать использование приложений и время, проведенное в Интернете. Вы даже можете отслеживать их местоположение, когда они гуляют. 

Так как значительная часть вашей цифровой жизни сосредоточена в файлах на вашем компьютере, вы можете использовать такие продукты McAfee®, как Быстрая очистка™, Блокировка файлов и Шредер™ для управления своей конфиденциальностью.  Быстрая очистка McAfee позволяет удалить временные файлы и файлы cookie, чтобы освободить место и снизить риск утечки данных. Блокировка файлов позволяет создавать защищенные паролем зашифрованные диски на вашем ПК, которые отображаются только тогда, когда вы разблокируете их, что идеально подходит для хранения конфиденциальных файлов, таких как налоговые декларации и финансовые документы. И наконец, если вы хотите избавиться от конфиденциальных файлов, Шредер McAfee надежно удаляет файлы, чтобы потенциальные воры не могли восстановить их.

Наши пароли – это ключи к цифровому королевству. Наш диспетчер паролей позволяет хранить, автоматически заполнять или даже создавать уникальные сложные пароли. Для дополнительного удобства вы можете получить доступ к общим паролям на вашем ПК и мобильных устройствах с помощью одной учетной записи. 

Многие уязвимости вашего ПК вызваны устаревшими приложениями. С помощью сканера уязвимостей вы можете обновлять Windows и свои приложения в одном месте, оптимизируя обновления Windows и приложений с помощью единого инструмента, который выполняет проверку и устанавливает критические обновления.

Навсегда избавьтесь от забивающей папку входящих сообщений нежелательной почты, используя наш встроенный фильтр нежелательной почты для Microsoft® Outlook, который удаляет ее еще до того, как она доберется до вашего ящика. 

С автоматическим продлением вы получаете обязательство по защите от вирусов McAfee, которое включает нашу гарантию: мы удалим вирусы или вернем вам деньги.* Дополнительная информация доступна здесь

По любым вопросам обращайтесь в бесплатную службу поддержки , которая готова помочь вам в любое время суток по телефону, в чате или через Интернет.

Удаляет ли вирусы McAfee Total Protection?

После установки McAfee Total Protection вы сможете проверять файлы на наличие вирусов и помещать их в карантин или удалять.

Как пользоваться McAfee Total Protection?

Когда вы впервые откроете McAfee Total Protection после установки, вы увидите обзор, который поможет вам выполнить проверку и узнать о возможностях программы.

Сколько устройств можно использовать с McAfee Total Protection?

Решение McAfee Total Protection доступно в трех пакетах: для одного человека  (одно устройство); пакет для нескольких устройств  (пять устройств); и пакет для семьи  (десять устройств). Программное обеспечение McAfee совместимо с операционными системами Windows, Mac OS, iOS, и Android.

Требуется ли продлевать подписку McAfee?

Если вы используете автоматическое продление, за 30 дней до окончания срока действия вашей подписки с банковской карты в вашей учетной записи будет списана соответствующая сумма, и ваша подписка будет продлена еще на один год. 

Если автоматическое продление отключено, вы получите сообщение за 30 дней до истечения срока действия, лицензии. Затем вы можете продлить лицензию или приобрести обновление подписки.

Что произойдет, если я не продлю подписку McAfee?

Если срок действия подписки McAfee Total Protection истечет, ваше программное обеспечение и защита будут деактивированы. Когда срок действия подписки на антивирусное программное обеспечение истечет, вам необходимо решить, следует ли подписаться повторно, приобрести другое решение или установить бесплатное решение. В противном случае ваш компьютер станет уязвим для множества вирусов и угроз.

Какие устройства и операционные системы совместимы с McAfee Total Protection?

Комплекс McAfee Total Protection совместим с ноутбуками, настольными компьютерами, планшетами и мобильными устройствами. Вы можете найти информацию о совместимости с операционными системами на странице Системные требования.

Гарантия с возможностью возврата денег в течение 30 дней:

Если вы не будете полностью удовлетворены, мы вернем вам деньги

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